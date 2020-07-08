العرابي: تركيا تدعم الإرهاب بكل الوسائل وتمارس بلطجة سياسية

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن روسيا وفرنسا وإيطاليا كانوا على مستوى المسؤولية والحدث خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الليبي، حيث أشاروا بشكل واضح لإعلان القاهرة كنموذج للحل السياسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "تركيا تنقل الإرهابيين، وفرنسا هي الدولة الوحيدة التي ذكرتها بالاسم، في جلسة اليوم، وأستغرب هذا الموقف كثيرًا، وكأن دول العالم تخشى إدانة دولة إرهابية تدعم وتساند الإرهاب بكل الوسائل".

وأردف: "مجلس الأمن يجب أن يصدر قرارًا بإدانة تركيا بسبب تخريب الأوضاع في ليبيا بهذا الشكل".

وشدد العرابي، على أن اقتراب تركيا من مصر تهديد واضح وصريح للأمن القومي المصري: "على المجتمع الدولي وضع حد لهذه البلطجة السياسية".

وحول إعلان تركيا انها ستقوم بأكبر مناورة عسكرية في البحر المتوسط أمام السواحل الليبية، أكد وزير الخارجية الأسبق، أن الهدف من مثل هذه المناورات استعراض للقوة.