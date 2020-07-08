أحمد دامبي ساحر ينقذ المدينة من ظلم "الفرعون"

قال الفنان أحمد دامبي، إنه يحضر حاليا لبطولة فيلم جديد بعنوان "الفرعون" وهو اسم مبدئي للفيلم، لحين الاستقرار على باقي فريق العمل.

وأشار إلى أن الفيلم يرجع إلى العصور القديمة ويشاركه في البطولة كلا من يوسف شعبان وأنعام سالوسة، منوها بأن العمل يعتمد على البطولة الجماعية.

كما يعقد جلسات مكثفة خلال الفترة الجارية، للاستقرار على التفاصيل النهائية ومعاينة أماكن التصوير مع المخرج محمد طايع.

ويقدم دامبي دور "ساحر" ينقذ مدينة كاملة من الظلم على يد الفرعون الظالم وأهلها التي وقعت فريسة في يده، وتتحول المدينة إلى مدينة أشباح لاحقا وتتصاعد الأحداث.