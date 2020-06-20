يوسف شعبان ينضم لقائمة المعترضين على "الإمبراطور": لن يكون محل اهتمام

أبدى الفنان يوسف شعبان، رفضه لفكرة تحويل حياة الفنان الراحل أحمد زكي، إلى عمل درامي، مؤكدًا أن ذلك العمل ليس في صالح "فتى الشاشة الأسمر"، ولن يؤثر بكل الأحوال عن شعبيته ومحبة الجمهور له.

وقال "شعبان"، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "TeN" اليوم الجمعة، إن فكرة تحويل حياة أحمد زكي، جاءت في وقت مبكر جدًا، لاسيما وأن تاريخه معروفًا للأجيال الموجودة حاليًا، فلن يكون محل اهتمام بالنسبة لهم بشكلِ كبير.

وأضاف أنه كان من الأفضل تأجيل هذا المسلسل لعدّة سنوات، ليكون الجمهور المستهدف وقتها، هو الجمهور الذي لم يُعاصر أحمد زكي.

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن تجسّيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، في مسلسل بعنوان "الامبراطور"، لتقديمه في رمضان المقبل، وهو من تأليف الكاتب الكبير بشير الديك.