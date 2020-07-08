"التعاون الدولي".. مصر تبحث مع العراق المشاركة فى إعادة الإعمار

تبحث وزارة التعاون الدولى الإجراءات التمهيدية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وعقدت الوزيرة رانيا المشاط، اجتماعاً، اليوم، مع أحمد نايف رشيد الدليمى، سفير العراق بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبر الفيديو كونفرانس، حيث تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت الوزارة فى بيان، اليوم، إن اللقاء تناول أهم التطورات الدولية فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، كما تم التباحث بشأن انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادى، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، تفعيلاً للاتفاق الموقع فى 5 يوليو 1988 بشأن إنشاء اللجنة العليا المشتركة.

وشددت الوزيرة على أهمية مشاركة القطاع الخاص المصرى فى مشروعات إعادة إعمار العراق، مشيرة إلى دور الوزارة فى التنسيق مع مختلف الجهات المهنية فى مصر للعمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة المشتركة.

من جانبه، أكد السفير العراقى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، من خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة، والعمل على إنجاح فعالياتها.

وشهد الاجتماع الاتفاق على ضرورة تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى الثنائى، واستئناف انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية فى أقرب وقت يتم الاتفاق عليه، حيث تعد هذه اللجنة بمثابة أبرز آليات دعم التعاون المتبادل.

وأعربت وزيرة التعاون الدولى والسفير العراقى عن تطلعهما لاستمرار التنسيق بين البلدين، والعمل على تطوير العلاقات الثنائية، ولا سيما الاستفادة من الخبرة المصرية فى عملية إعادة إعمار المناطق التى تضررت نتيجة الحرب، وفى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى مختلف المجالات، وبالأخص البنية التحتية، كما بحثا آليات تسهيل عمل الشركات الاستثمارية المصرية فى العراق، وعودة العمالة المصرية بجميع طوائفها إلى هناك.