آليات تصويت المصريين بالخارج خلال انتخابات مجلس الشيوخ

تتعاون الهيئة الوطنية للانتخابات مع وزارة الهجرة لتوفير كل التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال انتخابات مجلس الشيوخ، يرصد التقرير التالي آليات التصويت للمصريين بالخارج..

* سيتم موافاة المصريين بالخارج بكافة المعلومات عن المرشحين ودوائرهم الانتخابية والسير الذاتية الخاصة بهم فور الانتهاء من القائمة النهائية للمرشحين، وكذلك سيتم موافاة الوزارة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج.

* سيتم وضع القائمة النهائية للمرشحين والسّير الذاتية الخاصة بهم وكذلك ضوابط تصويت المصريين بالخارج.

* إتاحة القائمة النهائية على الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك حتى يتسنى للمصري المقيم بالخارج معرفة كافة الضوابط اللازمة للتصويت ومعرفة المرشحين بدائرته الانتخابية.

* يستطيع المواطن المصري بالخارج أن يختار من سيمثل دائرته في مجلس الشيوخ.

* إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي، عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ.

* تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات يومي 9 و10 أغسطس المقبل وإجراء جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل.