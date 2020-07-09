أسعار الخضروات اليوم الخميس 9-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، متوسط أسعار الخضروات خلال تعاملات اليوم الخميس 9 يوليو، في السوق المصرية، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 3.5 جنيه.

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 15 إلى 25 جنيها.

الباذنجان

وصل سعر كيلو جرام الباذنجان البلدي والرومي بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

البطاطس

وصل سعر كيلوجرام البطاطس إلى 3 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل 3 جنيهات للكيلوجرام.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 5 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 28 جنيهًا.

البامية

بلغ سعر كيلوجرام البامية الخضراء 13 جنيهًا.

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ8 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 6 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 3 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 5 : 7 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيهًا.