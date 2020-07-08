بعد تكفل "الوزراء" بعلاجه.. مؤسسة خيرية تهديه عمرة لـ"أقدم شيال في مصر"

استجاب مجلس الوزراء، لتقرير عرضه برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "ON"، حمل عنوان "عم عاطف.. أقدم شيال في مصر".

وأشارت بسمة وهبة، إلى أن مجلس الوزراء تواصل مع "عم عاطف"، وجرى نقله إلى مستشفى قصر العينى بمعرفة المستشار الطبي لرئيس الوزراء، وخلال يومين سيخضع لعملية جراحية في عينه.

كما أهدت إحدى المؤسسات الخيرية، عمرة لـ"عم عاطف"، وقدمت له 10 آلاف جنيه.

بدوره قال عم عاطف،: "شغال وأنا عمري 6 سنوات، والموسكي وحارة اليهود تشهد لي بذلك.. ولم أمد يدي لحد، ولم تمتد يدي على حاجة حد".