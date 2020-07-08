رئيس قبرص للاتحاد الأوروبي: أوقفوا أطماع تركيا الاستعمارية

طالب الرئيس القبرصي "نيكوس انستيادس" الاتحاد الأوروبي بردع تركيا ووقف عملياتها في شرق البحر المتوسط قائلا: "يجب أن نوقف سياسة تركيا الاستعمارية في شرق البحر المتوسط. كما يجب أن نكثف جهودنا في مواجهتها".

ووفقا للخبر الذي نشرته جريدة "سون دقيقة" التركية، أضاف "نيكوس": "يجب علينا تكثيف جهودنا مع الكثير من الدول، ليس فقط فرنسا واليونان، لتوحيد الجهود من أجل وقف تركيا والالتزام بالقانون الدولي" وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وانتقد الرئيس القبرصي سياسة تركيا الاستعمارية في شرق البحر المتوسط، قائلا إنها تزعج دول شرق المتوسط وتهدد أمنها، ولذلك على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك فورًا لحل هذه الأزمة.