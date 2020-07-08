فرنسا تجدد هجومها على تركيا: خالفت المواثيق في قبرص وسوريا والعراق

هاجم مجلس الشيوخ الفرنسي، تركيا، واتهمها بمخالفة المواثيق الدولية في قبرص وسوريا والعراق، وفقًا لما نقلته قناة "العربية" مساء أمس.

وأضاف مجلس الشيوخ الفرنسي أنّ تركيا قصفت قرى كردية واجهت داعش في سوريا والعراق بحسب ما ذكره موقع " تركيا الآن".

وتزايد غضب أوروبا من ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فى الوقت الذي اتهمت فيه قبرص تركيا بالسعي نحو السيطرة على شرق البحر المتوسط بأكمله.

من جهته، أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أنّ تركيا تسعى إلى السيطرة على شرق البحر المتوسط بأكمله.

وتابع: "نعمل مع الاتحاد الأوروبي على الحد من سياسة تركيا التوسعية"، ووفقا لموقع العربية تعمل قبرص وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي على كبح جماح السياسة التوسعية التركية في شرق البحر المتوسط، في خضم توترات متصاعدة حول التنقيب عن المحروقات قبالة السواحل.

على صعيد متصل، تواصل تركيا تحديها لدول المنطقة، وتبرير عدوانها على سيادة تلك الدول بالدفاع عن حدودها وأمنها، إذ قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية، حامي آكصوي، إنّ تركيا عازمة على اتخاذ التدابير اللازمة ضد الأنشطة التخريبية القادمة من الأراضي العراقية، وذلك في رد مباشر على تلويح الخارجية العراقية بسلاح الاقتصاد لوقف التعديات التركية على أراضيها.

ونقلت صحيفة "جمهورييت" التركية عن أكصوي، قوله الأحد الماضي، إنّ تركيا عازمة على اتخاذ التدابير اللازمة التي تقوم على أساس حق الدفاع المشروع الناشئ عن القانون الدولي إزاء جميع أنواع الأنشطة التخريبية القادمة من الأراضي العراقية مهددة حدود تركيا وأمنها واستقرارها.

يأتي تهديد أكصوي ردًا على بيان الخارجية العراقية السبت الماضي، الذي انتقدت فيه عمليات مخلب النسر ومخلب النسر التي تجريها تركيا شمال العراق.

وشدد فيه المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، على أنّ هناك العديد من الخيارات التي بإمكان العراق الركون إليها، قائلاً إنّه من الممكن أن ندعو لجلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي أو اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية في الجامعة العربية.

كما هدد الصحاف بإمكانية اتخاذ العراق حزمة من الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي، وقال: "لكننا ندفع باتجاه المزيد من الركون لقواعد حسن الجوار والالتزام بالقوانين الدولية التي تؤكد ضرورة احترام السيادة الوطنية، لا يجب أن تستخدم الأراضي العراقية لإلحاق الضرر بأي من دول الجوار".