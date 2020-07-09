بسمة وهبة: لن نخشى حملات الإخوان.. وأغنية أصالة "وجعتهم"

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على الإخوان، قائلة: "مش هنخاف من المزايدات وحملات الإخوان أو اللجان الإلكترونية، ومصر أولًا وقبل كل شيء".

وقالت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E": "الإخوان مطلعين بعبع اسمه فزاعة التطبيل، عشان يرهبوا أي حد يقول كلمة حلوة عن مصر، وأي مواطن يبقى فرحان بإنجازات وطنه يقولون عليه مطبلاتي.. الإخوان يريدون التشكيك في مؤسسات الدولة، لكن أؤكد أن هجومهم علينا شرف، لأننا نتكلم من منطلق وطني، لكن الإخوان يهاجمون الوطن عشان الدولار".

وعلقت بسمة وهبة، على ردود الفعل وهجوم الإخوان على الفنانة أصالة بعد أغنية "الحب والسلام"، مستطردة: "الأغنية ضد طيور الظلام، وبسبب ذلك تحركت لجان الإخوان للهجوم على الأغنية التي وجعتهم وعلى الفنانة أصالة".