حظك اليوم الخميس 9-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الدلو الكثير من الأصدقاء، حيث تكون شخصيته محبوبة ومألوفة من الآخرين، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، لحظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الدلو.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. حاول أن تنظم أفكارك كي تتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب مما يجعلك تخلق أجواءً حيوية ويجمعك ذلك بمن يشبهونك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو مذيع الراديو أحمد يونس، والذي يوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.