حظك اليوم الأحد 5-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:02 ص | الأحد 05 يوليو 2020
يمتلك مواليد برج الدلو قدرة كبيرة على الإقناع بالإضافة إلى البراعة في الحوار والكلام التي تجعلهم يأثرون قلوب من حولهم.
وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني
الخسوف الجزئي بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للانعزال قليلا.. الزم الكتمان واعتمد على خيالك لتهرب بحنكة من المستجدات.
حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي
عليك اليوم أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك.
ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.