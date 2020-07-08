عاجل.. الجيش التونسي يتصدى لمحاولة اختراق للمنطقة الحدودية مع ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الأربعاء، تصديها لمحاولة اختراق بالمنطقة الحدودية العازلة مع ليبيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وحداتها العسكرية تولت إطلاق أعيرة تحذيرية لإجبار سيارات رباعية الدفع قادمة من ليبيا من التوغل داخل المنطقة الحدودية العازلة على مستوى الساتر الترابي (وهي منطقة عسكرية) وفقا لموقع "تركيا الآن".

ويفصل الحدود التونسية بليبيا ساتر ترابي تم تشييده عام 2016 في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي؛ لمنع تسلل الإرهابيين.

وأوضحت وزارة الدفاع التونسية أن تشكيلاتها العسكرية العاملة بمنطقة رمادة (محافظة تطاوين) استهدفت السيارات الليبية من خلال رميها بالرصاص إلا أنها لاذت بالفرار.

وأشارت إلى أن المحكمة العسكرية في تونس ستجري تحقيقا؛ لمعرفة ملابسات توغل السيارات الليبية في المناطق الحدودية.

وأكدت على أنّ الجيش الوطني سيبقى جاهزًا بكل الوسائل القانونية المتاحة للتصدّي لكلّ محاولات المسّ من سلامة تراب تونس وأمنها القومي عبر التّصدي للأعمال غير المشروعة كالتهريب والأنشطة الإرهابيّة والجريمة المنظمة.

وخلال الآونة الأخيرة، تشهد تونس مخاوف من تأزم الأوضاع في ليبيا وانعكاساته على الأمن التونسي، خاصة مع تواتر الأخبار المؤكدة حول نقل النظام التركي لآلاف الإرهابيين والمرتزقة إلى طرابلس.

وتتنامى مخاوف التونسيين من تسلل الأسلحة من ليبيا إلى الجماعات الإرهابية المتمركزة في الجبال الغربية لتونس، على غرار جبل "الشعانبي" و"سمامة".

ومطلع شهر ديسمبر 2019، ضبط الأمن التونسي كميات من الأسلحة تركية الصنع، كانت في طريق تهريبها داخل تونس، ويرجح أنها كانت لغايات إرهابية.