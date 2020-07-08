العرابي: يطالب مجلس الأمن بإدانة دعم تركيا للإرهاب في ليبيا

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن بعض الدول كررت مواقف قديمة بخصوص الأزمة الليبية، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن اليوم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مع الخطر الموجود حاليًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "روسيا وفرنسا وإيطاليا كانوا على مستوى المسؤولية والحدث، وأشاروا بشكل واضح لإعلان القاهرة كنموذج للحل السياسي".

وتابع: "تركيا تنقل الإرهابيين، وفرنسا هي الدولة الوحيدة التي ذكرتها بالاسم، في جلسة اليوم، وأستغرب هذا الموقف كثيرًا، وكأن دول العالم تخشى إدانة دولة إرهابية تدعم وتساند الإرهاب بكل الوسائل".

وأردف: "مجلس الأمن يجب أن يصدر قرارًا بإدانة تركيا بسبب تخريب الأوضاع في ليبيا بهذا الشكل".

وواصل: "جلسة اليوم لم ترقَ إلى المستوى، وكان لا بد من إصدار قرارات صارمة ضد الدولة التي تدعم الإرهاب، وتزيد حدة الموقف في ليبيا وتشعل العداء بين الليبيين".

وأردف: "الوضع في ليبيا قبل مؤتمر برلين كان أفضل من الآن، وأنا أتحدث عما حصل على الأرض، ومندوب النيجر قالها بكل وضوح، حيث أن تركيا تتواجد بميليشياتها في الأراضي الليبية، قبل عقد مؤتمر برلين وتركيا وضعت هذه المخرجات على الرف ولم تلتزم بإرادة المجتمع الدولي وتسير بسياسة خاصة بها وغير عابئة لنظرة المجتمع الدولي لهذه المشكلة الصعبة الكبيرة".