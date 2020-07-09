البرلمان الروسي يحذر نظيره التركي من اتخاذ قرار متسرع بشأن "آيا صوفيا"

انضم البرلمان الروسي إلى النقاشات المثارة في تركيا حول تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد تقام به الصلاة، وأرسل خطابًا إلى نظيره التركي دعاه فيه إلى اتخاذ إجراءات تمنع الأضرار التي قد تنجم عن اتخاذ قرار متسرع.

وذكرت جريدة "تي 24" التركية أن البرلمان الروسي طالب في بيانه نواب البرلمان التركي ببحث شتى جوانب الوضع الحالي والتصرف بحكمة أثناء اتخاذهم القرار حول وضع آيا صوفيا وفقا.

وحظيت قضية آيا صوفيا مؤخرًا باهتمام روسي رسمي بدا لموقع "تركيا الآن" متحفظًا، بعكس اليونان التي ظهر اهتمامها وهجومها على تركيا من بداية فتح القضية.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الكرملين في روسيا، ديمتري بيسكوف، أمس، تركيا إلى الأخذ في عين الاعتبار أن "آيا صوفيا" بمثابة ميراث عالمي لكنه أكد في الوقت ذاته أن الأمر قرار داخلي.

وتعليقًا على الجدل المثار حول دعوات تحويل المتحف إلى مسجد وفتحه للصلاة مجددًا، قال ديمتري بيسكوف إن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد مسألة داخلية في تركيا، مؤكدًا تمني بلاده وضع الحكومة التركية في اعتبارها أن المتحف جزء من الميراث العالمي.

جاء تصريح الناطق باسم الكرملين بعد معارضة أبدتها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لتحويل آيا صوفيا إلى مسجد.

وقال بطريرك للكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل: "لا يمكننا أن نعود مرة أخرى إلى العصور الوسطى. نحن نعيش الآن في عالم متعدد الأقطاب ويضم أكثر من معتقد ديني. يجب احترام مشاعر أصحاب الاعتقادات".

كما اعتبر المطران هيلاريون، رئيس إدارة العلاقات الخارجية في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في حوار مع قناة روسيا 24 الروسية، تحويل آيا صوفيا إلى مسجد غير مقبول، وقال "في حال تم ذلك، ستؤذي هذه الخطوة مشاعر جميع المسيحيين الأرثوذوكس، لأن هذه الكنيسة موقع مقدس لكل المسيحيين".

وشدد على أن هذا الإجراء يعتبر انتهاكًا غير مقبول للحريات الدينية، قائلًا "هذا الأمر ليس شأنًا داخليًا في تركيا كما يزعم المسؤولون الأتراك".