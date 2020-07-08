أب يحاول التخلص من ابنه المعاق بوضعه في القطار وحيدا: رجاء ايداعه في دار رعاية

كشفت تحقيقات النيابة جانبا مأساويا من حياة طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة حيث تبين أن والد الطفل أراد التخلص منه فوضعه في قطار الصعيد ووضع في ملابسه ورقة كتب فيها "رجاء إيداعه إحدى دور رعاية الأطفال".تفاصيل القصة كما أعلنتها النيابة العامة أشارت إلى أن الأب ادعى للشرطة فقْدَه نجله البالغ من العُمر تسع سنوات أثناء تواجدهما أمام إحدى حدائق منطقة مصر الجديدة، وبإجراء الشرطة التحريات حول الواقعة وفحصها كاميرات المراقبة بالحديقة؛ تأكدت من عدم تواجد الأب ونجله بمحيط الحديقة المذكورة، وتبين تورط الأب في اختفاء نجله.بعد ذلك أخطرت وحدة مباحث قسم شرطة محطة أسوان بتسليم أحد الركاب الطفل المفقود ومعه ورقة مدون عليها «رجاء بإيداعه إحدى دور رعاية الأطفال» وباستكمال التحقيقات تبين أن الأب صحب ابنه ذو الاحتياجات الخاصة إلى محطة قطار الجيزة وحجز له مقعدًا بالقطار المتجه إلى محافظة أسوان، ووضع في ملابسه الورقة وأمره بالحفاظ عليها، مدعيًا له انتظارَ أحدٍ وصولَه بالمحطة المتجه إليها. اعترف الأب بارتكابه الواقعة على أمل إيداع أحد مسؤولي محطة أسوان نجله بإحدى دور الرعاية؛ وذلك لعدم قدرته المادية على إيداعه، وبعد علمه من الطبيبة التي تعالجه بإصابته بإعاقة ذهنية هي تأخره عقليًّا بقدر أربع سنوات وقال إنه ادعى فقده نجله لدرء الشبهة عنه.وأمرت إيداع الطفل المجني عليه إحدى دور الرعاية التي أوصت بها الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وقررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.