النائب العام الإيطالي: نتمنى تجاوز العقبات في تحقيقات قضية ريجيني

قالت النيابة المصرية، في بيان لها، إن النائب العام الإيطالي خلال الاجتماع الذي عقد بينهما، اليوم، بشأن تحقيقات قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأعرب النائب العام الإيطالي خلال الاجتماع الذي عقد بالفيديو كونفرانس عن تمنياته في عقد لقاءات مباشرة في المستقبل القريب، وتبادل وثائق ومستندات التحقيق لتعزيز التفاهم بين النيابتين وتجاوز العقبات في هذا الملف، مؤكدًا أنَّ مبدأ التعامل الأساسي بين النيابتين هو التعامل القضائي المبني على الثقة والشفافية المتبادلة والتعاون بينهما، واثقًا من جِديَّة الإجراءات التي تتخذها «النيابة العامة المصرية»، مشيرًا إلى تطلعه إلى المزيد من الخطوات الجادة بين النيابتين لما بينهما من علاقة حيوية، مبديًا استعداد «نيابة الجمهورية» بروما لدراسة طلب المساعدة المرسل من «النيابة العامة المصرية» صباح اليوم.

وأكد الطرفان خلال نهاية الاجتماع حرصَهما على استمرار التعاون الجادِّ والمثمر خلال الفترة القادمة، والتطلع لعقد لقاءات واجتماعات مباشرة في القريب العاجل، معربيْن عن تفاؤلهما بما سيُتخذ من إجراءات جادَّة من النيابتين خلال الفترة المقبلة.