"راح يعزي وما رجعش".. غموض بشأن العثور على أشلاء مواطن بالمنيا

تكثف أجهزة الأمن في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، من جهودها لكشف غموض حادث العثور على أشلاء جثة رجل، وذلك عقب مرور 5 أيام على تغيبه.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، بلاغا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بالعثور على جثة لرجل على حافة ترعة سري باشا.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبيّن أن الجثة لشخص يُدعى "ج.ح" مقيم بعزبة جوارجي، وأنه متغيب عن المنزل قبل 5 أيام.

أوضحت التحريات، أن الجثة عبارة عن أشلاء (قدم، وذراع، وأعضاء)، وأن المجني عليه قبل خمسة أيام خرج من منزله متوجهًا إلى واجب عزاء داخل إحدى القرى المجاورة، مستقلا سيارته الخاصة به، ولم يعد إلى المنزل.

حرر محضر بالواقعة، وجرى تشكيل بحث جنائي للتحري حول الواقعة ومعرفة ظروفها وملابساتها، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.