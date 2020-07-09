رئيس وزراء العراق يزور عائلة الهاشمي: سنقتص من القتلة

زار رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، عائلة الخبير الاستراتيجي والأمني هشام الهاشمي، الأربعاء، وأكد لهم أنه سيتم القصاص من القتلة.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جريمة اغتيال الهاشمي في العراق بالأمر الشنيع، داعيا إلى تقديم قتلته للمحاكمة العادلة.

والثلاثاء، قال الكاظمي إن العراق لن ينام قبل أن يخضع قتلة الهاشمي للقضاء بما ارتكبوا من جرائم. وأضاف: "من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدا".

ووجه رئيس الوزراء العراقي بإطلاق اسم الهاشمي على أحد شوارع العاصمة بغداد، وأكد أن الشعب العراقي يستحق أن يبذل من أجله المزيد من العمل الحقيقي، وآن الأوان لأن يظهر الإنجاز والعمل.

وشيع، الثلاثا،ء جثمان المحلل الأمني والمستشار السابق في الحكومة العراقية الهاشمي، الذي قُتل، الاثنين، على يد مسلحين مجهولين أمام منزله بالعاصمة بغداد.

وقرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، تشكيل هيئة تحقيقية تختص بجرائم الاغتيالات.

وذكر المجلس في بيان أنه "تقرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد، وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية".

وفي أول خطوة بعد تعهده بمحاكمة الجناة، قرر رئيس الحكومة العراقية الكاظمي، الاثنين، إعفاء القائد الأمني المسؤول عن منطقة اغتيال الهاشمي، من منصبه.