العراق يدخل مرحلة "تفشي كورونا".. والبرلمان يطالب بـ "استعدادات جديدة"

أكدت خلية الأزمة النيابية في البرلمان العراقي، الأربعاء، دخول البلاد في "مرحلة تفشي وباء كورونا"، مشددة على أن هذه المرحلة تتطلب "استعدادات جديدة".

وقال عضو خلية الأزمة النيابية، حسن خلاطي، لوكالة الأنباء العراقية، إن بلاده "دخل في مرحلة جديدة، وهي مرحلة تفشي وباء كورونا، على الرغم من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة".

وشدد "خلاطي"، الأربعاء، على أن هذه المرحلة "تتطلب استعدادات جديدة"، منوها في الوقت نفسه إلى أن وزارة الصحة العراقية "اتخذت خطة جيدة بتوسيع عدد الأسرة، فضلا عن اتخاذها أماكن لدعم المستشفيات".

وأشار إلى أن "الخطط المتبعة جيدة مع ضرورة إعداد وتجهيز المستشفيات لاسيما نحن الآن أمام واقع جديد يتطلب اتخاذ خطوات سريعة".

وأوضح المسؤول العراقي، أن "قضايا المستلزمات الطبية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأن يحسب حسابها ويتم توفيرها بأعداد إضافية وكبيرة، تحسبا للحالات المقبلة".

وتابع: "استنفار جهود الوزارات الأخرى يجب أن تكون حاضرة ضمن إجراءات وزارة الصحة"، لافتا إلى أن "وزارات الصناعة والداخلية والدفاع والكهرباء والنفط يمكن أن تدعم وزارة الصحة بقضايا لوجيستية تحتاجها في خطتها المقبلة".

واعتبر "خلاطي"، أن "عدم فرض الحظر الشامل، واقعي ويتناسب مع الحالة الموجودة "، مبينا أن "المعركة مع الفيروس طويلة ويجب أن يبقى الأساس هو اتباع الإجراءات الوقائية".