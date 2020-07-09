الحماية المدنية تخمد حريقا في المنيا

اندلع حريق في وحدة سكنية بمنطقة أبوهلال جنوب مدينة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء محمود خليل، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بإندلاع حريق داخل وحدة سكنية بحي أبو هلال.

وانتقلت أجهزة الأمن، إلى مكان الحريق وتبين اندلاعه في وحدة سكنية بالطابق الخامس في عمارات عشش محفوظ، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة رجال الدفاع المدني.

أوضحت التحريات الأولية أن الحريق سببه حدوث ماس كهربائي، وتبيّن أنه لم يسفر عن أية خسائر بشرية أو مصابين، ونتج عنه تلفيات محتويات الوحدة السكنية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.