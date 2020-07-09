"الطيران المجهول جاهز".. مصدر ليبي يكشف عن معدات جديدة أرسلتها تركيا

كشفت مصادر بالجيش الوطني الليبي، لـ"الوطن"، عن دفع تركيا بمعدات عسكرية جديدة تم رصدها، وصلت إلى العاصمة "طرابلس" وتحديدا في قاعدة معيتيقة المحتلة من تركيا، حيث من المتوقع نقلها إلى قاعدة الوطية الجوية التي تم تدمير 80% من قدراتها بعد 9 ضربات متتالية قبل أيام أعلن الجيش الوطني الليبي مسؤوليته عنها.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه حسب المعلومات التي توافرت لدى الجيش الوطني فقد تم رصد وصول طائرة عسكرية من طراز إيه سي 130 والتي تستخدم لدى القوات الخاصة في القيام بعمليات هجومية أرضية وهي طائرة مجهزة كذلك لحالات الطوارئ.

وأضاف المصدر أنه تم رصد وصول طائرة عسكرية أخرى من طراز إيه 400 إم، محملة بمعدات عسكرية جديدة من المتوقع أن يتم نشرها في قاعدة الوطية العسكرية، في إطار تحركات تركيا للتعامل مع الضربة الموجعة التي تلقتها.

وقال المصدر إن "طيران الجيش الوطني الليبي جاهز لهم، أو كما يصفونه بالطيران المجهول، نقول لهم الطيران المجهول بانتظار معداتكم وسيضربها من حيث لا تعلمون".

وأكد المصدر أن الجيش الوطني الليبي لن يستسلم أبدا لقوات الغزو التركي مهما جلبوا من أسلحة ومعدات عسكرية إلى ليبيا ومرتزقة وغيرها.

وكانت ضربات قوية استهدافت قاعدة الوطية الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال التركي بتسع ضربات متتالية فدمرت منظومة دفاع جوي تركية من طراز هوك، كما دمرت منظومة التشويش من طراز كورال وأخرجت 3 رادرات من الخدمة، فضلا عن سقوط خسائر بشرية في القوات التركية.