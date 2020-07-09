"لجنة كورونا": وعي المواطنين والعلاج المنزلي وراء انخفاض الإصابات

تحدثت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، عن انخفاض أعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة الأخيرة.

وقالت العسال خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، إنها مستبشرة بسبب استقرار الأعداد خلال الفترة الماضية وأنه لم يحدث تصاعد أو تزايد، مشيرة إلى أن أعداد الإصابات بدأت تقل منذ أيام.

وشددت العسال على أنه لا يمكن الإعلان عن اجتياز ذروة انتشار المرض إلا اذا استمر انخفاض أعداد المرضى وعدم حدوث أي انتكاسات مثلما يتوقعون.

وأكدت العسال حدوث انخفاض في معدلات وأعداد الحالات الشديدة وارتفاع نسب الحالات البسيطة والمتوسطة، لافتة إلى أن السبب هو البدء مبكرًا في البروتوكول العلاجي، مشيرة إلى أن ذلك ساهم في تقليل التزاحم على المستشفيات نظرًا لتلقيهم العلاج في المنزل.

وأوضحت العسال أنه حدث انخفاض في أعداد الحالات الشديدة وفي شدة المرض والأعراض الشديدة للمصابين وذلك بسبب انتشار وعي المواطنين وتوجههم لتلقي العلاج بأسرع وقت.