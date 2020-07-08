وديع: القاهرة ودمياط والأقصر وأسوان أعلى المحافظات في عدد وفيات كورونا

أكد الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، أن 52% من الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" كانوا لأشخاص يعانون من الضغط، و40% يعانون من مرض السكر، ومن 15 لـ18% لمرضى يعانون من أمراض بالقلب، موضحًا أن انخفاض أعداد الإصابات بكورونا بشكل كبير ثم ارتفاعها مرة أخرى يكون أكثر خطورة.

وأضاف "وديع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن محافظات المنيا وسوهاج والإسماعيلية هي الأقل في أعداد الوفيات على مستوى الجمهورية، وأن كبار السن الأكثر التزامًا بالإجراءات الاحترازية بعكس الشباب وصغار السن.

وأكد مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، أن القاهرة وأسوان ودمياط والأقصر من أعلى المحافظات وفاة بكورونا، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وذلك بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وأن أعداد الإصابات بكورونا في مصر مؤشر جيد وإيجابي، ولكنها حتى الآن متذبذبة.