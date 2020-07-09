أبو عميرة: إعادة محاكمة "المليجي" بقضية الاعتداء على بعض العلميين اليوم

قال المهندس جيولوجي محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إن اليوم أولى جلسات إعادة محاكمة الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، أمام محكمة أمن دولة طوارئ، لاتهامه وبعض أفراد أمن النقابة علي أعضاء المجلس واحداث اصابات ببعضهم.

وأكد أبو عميرة في تصريح لـ"الوطن"، إن المحكمة كانت قد قضت غيابيا في 6 يناير الماضي بسجن المليجي 3 سنوات مع الشغل و4 سنوات مع الشغل لأفراد الأمن "التابعين له" بحسب تعبيره، موضحا أن اليوم تتم إعادة المحاكمة لأن الحكم صدر غيابيا.

وكان الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب المهن العلمية، أكد عقب صدور الحكم الأول، أنه سيسعى بالطرق القانونية لإلغاء الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بسجنه، و4 آخرين من أفراد الأمن الإداري بالنقابة 4 سنوات بتهمة الاعتداء على عدد من أعضاء مجلس النقابة.

وأضاف المليجي، أنهم مستمرون على طريق العلماء والباحثين وأن كرامتهم ستبقى محفوظة وهاماتهم مرفوعة، مشيرا إلى أنه احترامًا للقضاء وتحقيقا للعدالة فإنهم سيسعون بالطرق القانونية لإلغاء الحكم الصادر.

يذكر أن خلافا قد نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة وصل إلى المحاكم، كما أصدر كل طرف قرارا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وتحددت جلسة الاستئناف على حكم فرض الحراسة بتاريخ 12 يوليو الجاري بمحكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين.