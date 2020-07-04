وكيل العلميين: بسبب النقيب تم سحب أرض من النقابة وإهدار 3 ملايين جنيه

قال محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إنه تم سحب قطعتي أرض من نقابة العلميين في دمياط وسوهاج، بسبب التأخر في دفع القسط الأول، ما تسبب في إهدار 3 ملايين جنيه من أموال النقابة.

من جانبه، نفى الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، تصريحات الوكيل، مؤكدا أن الأرض لا تزال في حوزة النقابة، وأن التأخر في دفع الأقساط نظرا لأن العمل كان متوقفا في الهيئة العامة للتعمير بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

يذكر أن خلافا قد نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة وصل إلى المحاكم، كما أصدر كل طرف قرارا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، ومن المقرر أن يتم اليوم النظر في الإشكال كما تحددت جلسة الاستئناف على حكم فرض الحراسة بتاريخ 12 يوليو الجاري بمحكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين.

واتهم "أبو عميرة" في تصريح لـ "الوطن"، الدكتور السيد عبدالستار المليجي، بالتسبب في إهدار 3 ملايين جنيه "تحت وهم أراضي العلميين بمحافظتي دمياط وسوهاج، وهو قيمة 10٪ من قيمة سعر الأرض بالكامل"، حسب تعبيره.

وتابع الجيولوجي "غريب أبو عميرة"، قائلا "وصل للنقابة خطاب من هيئة المجتمعات العمرانية فترة قيامي بأعمال النقيب وتم عرض الخطاب علي المجلس والذي رفض بالإجماع بعد استيفاء الرأي المالي والقانوني في شأن أرض بدمياط والتي كان مطلوب حينها مبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، ويمثل المبلغ قيمة 10٪ من سعر الأرض، حيث رأى مجلس النقابة حينها أنه اقتصاديا يستحيل للنقابة سداد باقي الأرض طبقا للفترة المحددة لدفع باقي المبلغ خاصة وجود شروط جزائية من هيئة المجتمعات العمرانية في حين بلوغ وقت سداد القسط وعدم مقدرة النقابة على الدفع يتم سحب الأرض ويضيع الجزء الذي تم دفعه وبعد دراسة الملف جيدا تم رفض العرض".

وأوضح وكيل العلمين أنه بعد سيطرة المليجي الذي يصفه بـ "النقيب المعزول" على مقرات النقابة تعامل مع الخطاب ودفع مبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية "دون أي دراسة للوضع المالي وقدرة لنقابة علي الالتزام بدفع الأقساط في موعدها، وقد حدثت الكارثة بحلول موعد القسم ولم تستطع النقابة دفع المبلغ وتم ضياعه على النقابة، وكذلك أرض بسوهاج تم دفع مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه في نفس الوقت، ما تسبب حاليا في عدم مقدرة النقابة علي سداد الأقساط وضاعت الأموال والأرض على النقابة، مما ساعد ذلك في قضية الحراسة التي فرضت على النقابة لما رأت المحكمة من واقع الأوراق وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على المخالفات المالية والإدارية" على حد زعمه.

من جانبه الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، أن الأرض لا تزال في حوزة نقابة العلميين ولم يتم سحبها، مطالبا بإظهار دليل أو مستند يثبت سحب الأرض، كما أوضح أنه تم بالفعل دفع مبلغ مليون و100 ألف جنيه لقطعة أرض دمياط لبناء دار للعلميين بالمحافظة.

وأشار "المليجي" في تصريح خاص إلى أنه تم دفع مبلغ مليون و700 ألف جنيه لقطعة أرض في سوهاج تبلغ مساحتها 6 أفدنة للعلميين من قبل جهاز التعمير، بهدف إنشاء مدينة كاملة تشمل جزءا سكنيا والآخر دار للعلميين.

وتابع نقيب العلميين قائلا "مفيش حاجة ضاعت على النقابة، المشروعات هي الفرصة الوحيدة التي يستفيد منها الأعضاء، والأرض لم تسحب وثابت ملكيتها للعلميين، لا يوجد تأخير لكن أعمال الهيئة العامة للتعمير هي المتوقفة بسبب ظروف كورونا" بحسب تعبيره.