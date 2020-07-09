طلاب علمي الأزهر يبدأون امتحان الاستاتيكا

بدأ طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، قبل قليل، امتحان مادة الاستاتيكا، إذ انطلقت اللجنة في التاسعة صباحا وتستمر حتى الحادية عشرة، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا.

وأعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي 128495 طالبًا.

والعدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بالمحافظات، تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعى وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

وجرى تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر واتس آب، على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.