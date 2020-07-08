طلاب الثانوية الأزهرية بالمنوفية يؤدون امتحان الفلسفة دون شكاوى

أدى اليوم، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي، امتحان مادة الفلسفة والمنطق وسط حالة من الهدوء.

وقال الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالقسم الأدبي 2571 طالبًا، حضر منهم 2526، مشيرًا الى انتظام سير أعمال الامتحانات بشكل جيد، وعدم وجود أي شكاوى.

وأكد "النجار"، استمرار تطهير وتعقيم جميع اللجان بعد انتهاء الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي طوارئ، حفاظاً علي صحة وسلامة الطلاب والقائمين علي الامتحانات، والتشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا.