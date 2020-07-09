نور الدين: بدأنا في إنشاء مدرسة للتعدين وتحويل ميناء البرلس لتجاري

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم البدء في عمل مدرسة للتعدين للتعليم الفني، لكي تمد مصانع المحافظة بالفنيين القادرين على التعامل مع تلك النوعية من الصناعات.

وأضاف "نور الدين"، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن الأرض الزراعية في محافظة كفر الشيخ خصبة والتواجد الفعلي لوزارة الزراعة بالمحافظة أكثر من ممتاز، مشيرا إلى وجود مراكز بحوث مع وزارة الزراعة متعددة لبحوث القطن، الذرة، الأرز الذي يشكل 42% من الإنتاج على مستوى الجمهورية.

وتابع المحافظ، أنه يتم تنفيذ تجارب مع الجامعة ووزارة الزراعة ومراكز البحوث بالبدء في إنتاج أرز أقل استخداما للمياه وطرق الري الجديدة، فضلا عن وجود بحيرة البرلس الشهيرة والتي تنتج أنواعا كثيرة من الأسماك، وأننا نتشارك العلم مع الجامعة والتعليم الفني والوزارات الخاصة في تحويل العلم لتطبيقه على أرض الواقع مما يزيد من القيمة الفعلية للمنتج الزراعي أو الصناعي.

وأكد، أنه خلال السنوات الأخيرة حدث لبحيرة البرلس "تكريك" ضخما جدا، وبدأ يكون العمق مناسبا، كما تم إزالة جزء كبير من المزروعات الغريبة لتوافر الصيد، وأن ميناء البرلس تحول في الفترة الأخيرة من ميناء صيد إلى ميناء تجاري.