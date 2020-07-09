غلق 10 مقاهي ومطاعم وملعب كرة قدم في قطور لمخالفة الإجراءات الاحترازية

أغلق مجلس مركز ومدينة قطور، برئاسة المحاسب رجب النقيدي، 10 مقاهي ومطاعم وملعب كرة قدم وورش تصليح دراجات نارية وعصارة قصب، وذلك في حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ قرارات مواجهة فيروس كورونا والغلق في المواعد المحددة وتم على المحلات.

كانت حملة مكبرة شنها مجلس مركز ومدينة قطور، بناء على توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وشارك فيها مصطفى عوض، مدير العلاقات العامة بالمركز، وأسفرت عن غلق وتشميع 3 مقاهي مخالفة لقرارات الحظر بقرية أبشواي الملق وقرية بلتاج، غلق وتشميع 2 ورشة تصليح موتوسيكل وقطع غيار سيارات بقرية كفر بلضم، غلق ملعب كرة قدم بقرية أبشواي الملق، غلق ميزان بسكول بقرية كفر بلضم، غلق عصارة عصير قصب ومصادرة أكواب زجاجية، غلق محل قطع غيار توك توك في قرية أبشواي الملق، غلق مطعم في قرية بلتاج.