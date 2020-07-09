رقم قياسي جديد في عدد إصابات كورونا اليومية في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 58 ألف حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم للحالات تسجله دولة واحدة في يوم واحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "رويترز".

وتواجه الولايات المتحدة صيفا كئيبا وزيادة في حالات الإصابة واضطرت كثير من الولايات إلى إغلاق الحانات والشواطئ العامة في محاولة لكبح الزيادة، وبالإضافة إلى ما يقرب من 10 آلاف حالة جديدة في ولاية فلوريدا، سجلت كل من ولايتي كاليفورنيا وتكساس أكثر من سبعة آلاف حالة جديدة.

وشهدت ولايات تنيسي ووست فرجينيا ويوتا زيادات يومية قياسية في الحالات الجديدة، وترتفع الإصابات في 42 ولاية من بين 50 ولاية، حسب تحليل أعدته رويترز للحالات في الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين عليهما.