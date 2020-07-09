تعافي 60 موظفا بمترو الأنفاق والسكة الحديد من كورونا

قال مصدر في مستشفى السكة الحديد الجديد بأبو زعبل، إنّ هناك نحو 7 حالات من موظفي السكة الحديد ومترو الأنفاق، تعافوا تماماً من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى المعافين من الفيروس إلى 60 موظفا ويعودون للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد المصدر، لـ"الوطن"، أنّ هناك 23 موظفا آخرين ما زالوا في العزل بالمستشفى، وآخرين في العزل المنزلي لتلقي العلاج اللازم للتعافي من الفيروس، بينهم سائقون وصرافون تذاكر وإداريين.

وأضاف أنّ أي موظف يشتبه في إصابته بكورونا يتم عزله بمستشفى السكة الحديد الجديد بأبو زعبل، والمركز الطبي التابعة لهيئة السكة الحديد، والبعض الآخر يتم عزله منزليا، حال كانت حالته غير خطرة.

وأشار المصدر إلى أنّ جميع الحالات المصابة بين العاملين مستقرة، ولا يوجد حالات خطرة بين العاملين، موضحا أنّ السكة الحديد ومترو الأنفاق نفذوا خططا جديدة لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا للحد من انتشاره، إضافة إلى تعقيم وتطهير بوابات الدخول والخروج من وإلى المحطات، وأجهزة كشف المفرقعات على مداخل المحطات، كما أنّ الشركة تعمل على تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

من جانبه، أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ حركة سير القطارات بجميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري منتظمة منذ صباح اليوم الخميس الموافق 9 يوليو الجاري، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

ولفت لـ"الوطن"، إلى أنّ جميع الركاب ملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، وهناك غرامات مالية فورية على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، إضافة لعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات، للحفاظ على أرواح الركاب.