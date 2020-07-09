فيديو جراف.. كيف تتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي لحجز وحدتك السكنية؟

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنَّه تمّ إعداد "فيديو جراف" يوضح كيفية التواصل مع الصندوق لجميع المستفيدين بمشروعات الإسكان الاجتماعي، أو الراغبين في الحجز.

وأوضحت أنَّ الصفحة التي دشنها الصندوق على فيس بوك تعمل بكفاءة منذ شهر تقريبا، وتتواصل مع المواطنين، ويتم عليها نشر كل البيانات والرد على الاستفسارات وعليها الآن نحو 25 ألف متابع وهي وسيلة فعالة للتواصل مع الخطوط الساخنة التي تمّ تخصيصها للرد على المواطنين، وهي (1188 و5777 و5999) التي استقبلت هي الأخرى نحو 8 ملايين مكالمة، وخدمة الرد على الرسائل على رقم 1124 التي استقبلت 3 ملايين رسالة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنَّ الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق تردد عليه 31 مليون زيارة أغلبها لمعرفة موقف الطلب أو استخدام حاسبة الدعم أو الاطلاع على المشروعات والإعلانات الجديدة.