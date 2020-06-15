صندوق الإسكان الاجتماعي: لن نخصص عمارات للعزل بالقاهرة لهذا السبب

تحدثت مي عبدالكريم الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن تخصيص عمارات الإسكان الاجتماعي غير المشغولة كأماكن لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد.

وقالت "عبدالكريم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الصندوق لديه شقق إسكان اجتماعي في 28 محافظة، وأن بعض المحافظين طلب تخصيص عمارات فارغة للعزل بسبب زيادة حالات الإصابة.

وأشارت إلى تخصيص عمارات بأماكن نائية للعزل الصحي لمرضى كورونا، لافتة إلى توفير 26 عمارة للعزل في الفيوم، وأخرى بالمنيا.

وأكدت "عبدالكريم" أن القاهرة الكبرى لا توجد فيها وحدات إسكان اجتماعي فارغة، مشيرة إلى أن تجهيز هذه الوحدات يتم بالتنسيق بين وزارة الصحة والمحافظة المختصة.

وشددت على أنه تم تسليم هذه الوحدات للمحافظات والأجهزة المختصة، على أن يتم تسليمها بعد تعقيمها وتطهيرها، وأن يتم إصلاح أي تلفيات تنشئ عن استخدامها.