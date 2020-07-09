عالم بـ"الصحة العالمية": لن نجد مصدرا حقيقيا لوباء كورونا مطلقا

حذر العلماء من أننا قد لا نجد مصدر جائحة فيروس كورونا أبدا، وسط مزاعم بأنها لم تنشأ في الصين.

ومن المتوقع أن يقوم فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية باستجواب مسؤولي الصحة الصينيين في نهاية هذا الأسبوع حول مصدر الفيروس. لكن أستاذ علم الأوبئة ديفيد هيمان، الذي سيقود المهمة، حذر من أنه "قد لا يكون من الممكن" تحديد المصدر الدقيق بعد ستة أشهر، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال هيمان: "ربما لن تحصل على هذا المصدر من الدراسات الحشدية الرجعية (وهي دراسة تجري فيها مقارنة حشد من الأشخاص الذين يشتركون بتعرضهم لعامل ما مع مجموعة أخرى من الأشخاص المكافئين لهم، والذين لم يتعرضوا لهذا العامل، وذلك بغرض تحديد تأثير العامل على حدوث حالة ما مثل الإصابة بمرض أو حدوث وفاة)".

وتابع: "لكنك قد تحصل على ذلك من الدراسات للمضي قدما إذا كان لديك جدول أعمال الدراسة الصحيح. وهذه الفرضيات سوف تخدم البحث المستقبلي من خلال تحديد ما تريد النظر إليه عن كثب".

ويأتي هذا القبول بعد ادعاءات أحد كبار أساتذة جامعة أكسفورد بأن فيروس كورونا ربما لم يبدأ في الصين.