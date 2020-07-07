بعد تحذير الصحة العالمية.. إجراءات الحماية من انتشار كورونا في الهواء

أكثر من 7 أشهر مرت منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي أصبح بمثابة شبح تخشاه دول العالم، دون دواء يقضي عليه نهائيًا، بل أضحت طرق تفشيه تتزايد، وآخرها "الهواء".

واليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية، وجود أدلة مبدئية على انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عبر الهواء، مضيفة أنه يتسارع ولم يصل إلى ذروته بعد، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

انتشار فيروس كورونا في الهواء يتطلب من المواطنين حرص أزيد من الآونة الماضية، وفقًا لما قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية، بكلية طب قصر العيني، لافتًا إلى أنه يمكن أن تدخل الفيروسات جسمك من خلال عينيك وأنفك وفمك وفتحات أخرى من خلال الهواء.

وأضاف "سلامة" لـ"الوطن"، أن ارتداء الكمامة لابد أن يكون حتى في شرفات المنازل، كما أن انتشار الفيروس في الهواء سيحتم على الجميع غسل اليد باستمرار كما جرت العادة مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه يجب يأخذ الشخص احتياطه عند عودته للمنزل بأنه عائد ويجلب معه الفيروس، لذا يخلع ملابسه وحذاءه ويغسل يده فور وصوله.

وأوضح أستاذ المناعة، إلى أن الكمامات العادية التي يتم غشها، أصبحت خطر في المرحلة المقبلة، ويجب ارتداء الكمامات الأكثر إحكامًا، مع تطهير اليدين بشكل مستمر.

وأشار إلى أن أفضل دفاع الإصابة هو اتباع نظام مناعي نشط وصحي يصبح جزء من روتين اليومي، من خلال حصول الجهاز المناعي على دفعة عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والأطعمة والمشروبات المتناولة، مع الحفاظ على الريق رطبًا بتناول الماء باستمرار.