التعليم العالي: تميز ملحوظ للجامعات المصرية في "شنغهاي"

حققت جامعات مصرية تميزا مرموقا في تصنيف شنغهاي الصيني 2020، في مجال علوم الحياة والطب السريري، من حيث كم وجودة الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات المتخصصة عالميا.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، إدراج عدد من الجامعات المصرية في مجال علوم الحياة، إذ انفردت جامعة كفر الشيخ بالعلوم الزراعية (301 – 400)، وتبوأت 9 جامعات مراكز متقدمة في العلوم البيطرية هي جامعة المنصورة (101 – 150)، الإسكندرية وبني سويف والقاهرة وكفر الشيخ والزقازيق (151 – 200)، وأسيوط وبنها ومدينة السادات (201 – 300).

وفي مجال العلوم الطبية وتحديدا في الطب السريري، شغلت جامعة المنصورة المرتبة (201 -300)، وجامعتي عين شمس والقاهرة المرتبة (301 – 400). وفي الصحة العامة تميزت جامعة القاهرة بالمرتبة (101 – 150)، وعين شمس (401 -500). وفي علوم الفم وطب الأسنان أدرجت 4 جامعات في هذا التصنيف وهي عين شمس والإسكندرية والقاهرة والمنصورة (201 – 300).

وفي تخصص التكنولوجية الطبية شغلت جامعة المنصورة المرتبة (201 – 300)، وجامعتي الإسكندرية والقاهرة (301 -400). وأخيرا في هذا المجال الحيوي كان لمصر مكانة في علوم الصيدلانيات والأدوية، وجرى إدراج 8 جامعات هي عين شمس والقاهرة والمنصورة (201 – 300)، والأزهر والإسكندرية وبني سويف (301 – 400)، وأسيوط والمنيا (401 – 500).

وأخيرا انفردت الجامعة الأمريكية في مصر بالمرتبة (301 – 400) في مجال العلوم الاجتماعية تخصص العلوم السياسية.