"بنها" ضمن أفضل الجامعات في العلوم البيطرية وفق تصنيف شنغهاي

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إطلاق تصنيف شنغهاي للموضوعات لإصداره الجديد لعام 2020، حيث صُنفت جامعة بنها ضمن افضل جامعات العالم في تخصص العلوم البيطرية للمرة الثانية على التوالي.

وأشار "السعيد" إلى أن جامعة بنها احتلت هذا العام الترتيب 201 - 300 عالميًا، وضمن المجموعة الثالثة في الترتيب المحلي بين الجامعات المصرية التي ظهرت ضمن هذا التصنيف.

من جانبه، وجه رئيس جامعة بنها التهنئة للدكتور محمد محمدي غانم عميد كلية الطب البيطري، كما وجه التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بكلية الطبالبيطري والعلوم البيطرية لهذا التميز.

وأكد السعيد أن تقدم ترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية، يأتي في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية، ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف شنغهاي الدولي للموضوعات الأكاديمية والبحثية بدأ منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن إصدار هذا العام يحتوى على تصنيف الجامعات في 54 مجالًا علميًا، تتضمن العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية، حيث تم تصنيف اكثر من 4000 جامعة.