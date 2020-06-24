جامعة قناة السويس تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف "تايمز"

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، بحسب تصنيف "التايمز هايرأديوكيشن" التابع لمؤسسة تايمز الإنجليزية والمختص بتصنيف الجامعات الحديثة.

جامعة القناة ضمن أفضل 150 جامعة حديثة في العالم

وأشارت هجرس إلى أن تصنيف "تايمز" للجامعات الحديثة شمل 14 جامعة مصرية، لافتة إلى حصول جامعة القناة على المركز الأول بالمناصفة مع جامعتي أسوان والمنصورة، ضمن أفضل 150 جامعة من إجمالي 414 جامعة حديثة في العالم مر على تأسيسها أقل من 50 عاماً.

وكشفت جامعة القناة، خلال بيان رسمي، اليوم، عن أن الجامعة تقدمت عن العامين السابقين، حيث كان ظهورها في تصنيف أفضل الجامعات الحديثة بترتيب أفضل 250 لعام 2018، ثم أفضل 200 جامعة لعام 2019.

ولفتت إلى أن معايير تصنيف تايمز للجامعات الحديثة تعتمد على 13 مؤشراً للأداء، تتضمن البحث العلمي والتدريس، ومعدل الاستشهاد البحثي، والتعاون الدولي، والسمعة الأكاديمية والمجتمعية، والدخل من الصناعة.