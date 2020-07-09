7 نقاط عن تصنيف شنغهاي الصيني بعد إعلانه تميز 17 جامعة مصرية
كتب:
أحمد أبوضيف
12:23 م | الخميس 09 يوليو 2020
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، نتيجة تصنيف "شنغهاي" الصيني للتخصصات 2020، والتي بيّنت تميز 17 جامعة مصرية من حيث كم وجودة الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات المتخصصة عالميا، لتواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصد الإنجازات في البحث العلمي.
وتستعرض "الوطن" في النقاط التالية أبرز المعلومات عن تصنيف شنغهاي الصيني، كما يلي:
- تصنيف "شنغهاي" خصص أوزانا مختلفة للمؤشرات والمعايير الخمس المرتبطة بالمجالات المختلفة، والتي تعتمد على نشر الأبحاث في المجلات المفهرسة عالميا خلال الفترة 2014-2018 في منصة "Web of Science & InCites" الأمريكية.
- يعتمد تصنيف شنغهاي على تأثير الاقتباس الموحد وهو نسبة الاستشهاد للأبحاث المنشورة في تخصص أكاديمي خلال الفترة 2014-2018 إلى متوسط الاستشهادات من الأبحاث في نفس الفئة، ويلي ذلك التعاون الدولي وهو عدد الأبحاث المشترك فيها دولتين مختلفتين على الأقل في عناوين المؤلفين مقسومًا على العدد الإجمالي للأبحاث في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة خلال الفترة 2014-2018.
- يعتمد التصنيف على عدد الأبحاث المنشورة في أهم المجلات في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة خلال الفترة 2014-2018.
- يعتمد على عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة مهمة في موضوع أكاديمي.
- يعتبر الأكثر اعتمادا على مستوى العالم.
- يختار التصنيف أفضل 2000 جامعة من بين أكثر من 10000 جامعة مسجلة لدى منظمة اليونسكو، وبعد المراجعة والتقييم الدقيق يتم اختيار 1000 جامعة الأفضل فيما بينهم، ويتم مراجعتهم مرة أخرى، ويتم اختيار أفضل 500 جامعة وكلية ومعهد عال من أنحاء العالم كافة سنويا.
- تتعدد المعايير التي يتعامل بها التصنيف في اختيار الجامعات، من حيث عدد الطلاب والأساتذة الذين حصلوا على جائزة نوبل، ونسبة النجاح لخريجي الجامعة سنويا، والأداء الأكاديمي وكفاءة وجودة العملية التعلمية والمواد الدراسية، إضافة لإجمالي عدد الباحثين في آخر 5 سنوات، وكذلك حجم الأبحاث العلمية والدراسات التي نشرت في مجلة ساينس وكذلك مجلة ناتشر، ونشر البحوث العلمية في المجالات العلمية ووسائل الإعلام.