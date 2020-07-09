7 نقاط عن تصنيف شنغهاي الصيني بعد إعلانه تميز 17 جامعة مصرية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، نتيجة تصنيف "شنغهاي" الصيني للتخصصات 2020، والتي بيّنت تميز 17 جامعة مصرية من حيث كم وجودة الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات المتخصصة عالميا، لتواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصد الإنجازات في البحث العلمي.

وتستعرض "الوطن" في النقاط التالية أبرز المعلومات عن تصنيف شنغهاي الصيني، كما يلي: