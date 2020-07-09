عاجل.. "الصحة العالمية" ترسل خبراء للصين للتعاون بشأن تعقب منشأ كورونا

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم، أنَّه بعد إجراء مشاورات بين الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية، وافقت الحكومة الصينية على أن ترسل المنظمة فريقا من الخبراء إلى بكين لتبادل وجهات النظر مع العلماء والخبراء الطبيين الصينيين بشأن التعاون العلمي في تعقب منشأ مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19).

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أشار المتحدث إلى أنَّ خبراء منظمة الصحة العالمية سيسافرون إلى الصين لتحضير الخطط العلمية الخاصة بتحديد المصدر الحيواني للمرض، أوضح تشاو في مؤتمر صحفي دوري أنَّ الجانبين سيطوران الإطار المرجعي لبعثة دولية بقيادة المنظمة.

ولفت تشاو إلى أنَّ "تعقب منشأ الفيروس قضية علمية يتعين دراستها من قبل العلماء من خلال البحث والتعاون الدولي عبر العالم"، مضيفًا أنَّ منظمة الصحة العالمية ترى أيضًا أنَّها عملية مستمرة ومن الممكن أن تتعلق بالعديد من الدول والمناطق، وستجري المنظمة رحلات مماثلة إلى دول ومناطق أخرى في ضوء الحاجات الفعلية.

وأكّد تشاو، أنَّ المنظمة والصين حافظتا على التواصل والتعاون منذ بداية أزمة المرض.

ووفقًا للوكالة، ثبت أنَّ التعرف على منشأ الأمراض الفيروسية في التجارب السابقة في الدول المختلفة عملية معقدة، وستدفع سلسلة جيدة التخطيط من الأبحاث العلمية فهم المكامن الحيوانية وطرق انتقال العدوى إلى البشر، وقد تقود هذه العملية إلى المزيد من البحث والتعاون العلميين على المستوى الدولي، بحسب "تشاو".