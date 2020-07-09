"نردستان" المغربية تفتتح مهرجان ليفربول للفنون العربية في بريطانيا

تفتتح الفرقة المغربية نردستان، فعاليات مهرجان ليفربول الموسيقي للفنون والثقافة العربية، في بريطانيا، عبر حفل غنائي أونلاين الليلة.

ويطلق ثنائي نردستان وليد سليم ووداد، شرارة البداية لحفلات النسخة الجديدة والاستثنائية من مهرجان ليفربول الموسيقي العربي Liverpool Arab Arts Festival، الذي قرر منظموه إطلاق موسم 2020 بنسخة أونلاين نظرا لتفشي وباء كورونا، ويحتضن هذا العام توليفة موسيقية متنوعة بجانب العديد من الورش واللقاءات الموسيقية، بينها حفل الفرقة الصحراوية Daraa Tribes، ويأتي المهرجان بالتعاون مع مؤسسة مرسم Marsm في لندن، المعنية بتصدير الموسيقى العربية لأوروبا بحفلات غنائية كبرى لنخبة من أشهر الفنانين والفرق الموسيقية بالعالم العربي وتقديمها للجمهور الأوروبي.

نردستان تعد من أبرز التجارب الموسيقية المغربية حاليا، تتكل في أساسها على مزج روح الشعر العربي الفصحى بالموسيقى الإلكترونية مع لمسات من الراب والهيب هوب والأفريكان ميوزيك، انطلقت في رحلتها الغنائية من فرنسا منذ قرابة سبع سنوات، وضع حجر أساسها الثنائي وليد سليم ووداد، وتتغنى بقصائد كبار الشعراء، أمثال جبران خليل جبران ومحمود درويش، وأطلقت مؤخرا ألبومها الجديد الذي حمل اسم الفرقة "نردستان" وضم في جعبته 16 أغنية.