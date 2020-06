اليوم.. حفل موسيقى للفرنسي Camille Bazbaz ضمن سوق كان الافتراضي

ينظم عازف البيانو والملحن والفنان الفرنسي Camille Bazbaz، اليوم، حفل موسيقي يذاع "أون لاين"، ضمن فعاليات سوق كان الافتراضي لعام 2020.

ويعرض الحفل "لايف" عبر موقع مهرجان كان وصفحتها الرسمية على فيس بوك، وذلك في الساعة السابعة مساء.

و Camille Bazbaz ولد عام 1967، وألف الموسيقى التصويرية الأصلية للعديد من أفلام المخرج بيير سلفادوري، بينها Trouble with You The عام 2018، والذي تم ترشيحه لجائزة César لأفضل موسيقى أصلية.

وتعقد اليوم مناقشة مع Sandra Dewey رئيس قسم الإنتاج والعمليات التجارية لشركة WarnerMedia Entertainment، ورئيس العمليات التجارية لـHBO Max، إذ يتم الحديث عن إطلاق منصة HBO Max، في الساعة السادسة مساء.

ويقام سوق أفلام مهرجان كان "أون لاين"، بعد إلغاء الدورة بسبب تفشي فيروس كورونا، ويهدف إصدار هذا العام إلى الاستمرار في دعم صناعة السينما الدولية ومحترفيها.

يجمع "السوق" أكثر من 8500 مشارك، وسيتم تشغيل أكثر من 1200 عرض على الإنترنت، وستتوفر حقوق شراء 2300 فيلم روائي طويل، بحسب الموقع الرسمي لمهرجان كان.

كما يوفر السوق فرصًا لحضور أكثر من 150 حدثًا، بجانب محادثات نقاشية رئيسية، واجتماعات سريعة ومناقشات مائدة مستديرة، إضافة إلى الحفلات الموسيقية الحصرية من مؤلفي الأفلام والموسيقيين.