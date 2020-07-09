السكة الحديد: تطوير كوبري إمبابة بعد سنوات من الإهمال

تحدث المهندس معمر يحيى، مدير إدارة الكباري في السكة الحديد، عن تفاصيل تجديد كوبري إمبابة، قائلا إنّه جرى إعادة تأهيل الكوبري خلال 18 شهرا بعد إهماله لسنوات طويلة، وجرى دهان الكوبري باللون الأزرق الذي يتماشى مع نهر النيل، لافتا إلى أنّ الكوبري يضم ممشيين في الجزء السفلي وممشيين للأفراد في الجزء العلوي.

وأضاف يحيى، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة قناة التلفزيون المصري، أنّه جرى رصف المكان المخصص للسيارات، وتبليطه ببلاط خرساني ليتحول لممشى سياحي، وجرى تطوير نظام الكهرباء الخاص به وإضافة أعمدة ديكورية على مشاية الأفراد لتتماشى مع الأثر التاريخي.

وأشار إلى أنّ الكوبري بني في العام 1892 في عهد الخديو عباس حلمي الثاني، وكان يتكون من خط مفرد للسكة الحديد، وأعيد تجديده وتأهيله عام 1925، موضحا أنّ طول الكوبري 490 مترا وعرضه 18 مترا، ومكانين للسيارات بعرض 4 أمتار و25 سم، وممشيين للأفراد بعرض 3 أمتار و75 سم.

وأوضح أنّ الكوبري يربط أحياء روض الفرج وبولاق بالقاهرة وحي إمبابة بشمال الجيزة، ويعتبر أهم شريان حيوي في السكة الحديد، كما جرى تشغيل الباكية الملاحية للكوبري بنظام تحكم آلي للسماح بعبور البواخر السياحية لتنشيط السياحة.