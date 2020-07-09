التحالف العربي يدمر زورقين مفخخين لميليشيا الحوثي في الصليف

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، اليوم، استهداف وتدمير هدفين عسكريين مشروعين يتبعان للمليشيا الحوثية جنوب ميناء الصليف شكلا تهديدا وشيكا على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي.

وقال المالكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنّ الهدفين المدمرين عبارة عن زورقين مفخخين مسيرين عن بعد على مسافة 6 كلم جنوب ميناء الصليف، وعلى مسافة 215 مترا من الساحل، جرى تجهيزهما لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، موضحا أنّ عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وجرى اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين بالعملية.

وأضاف أنّ المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، ونشر الألغام البحرية عشوائيا في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاكا لنصوص اتفاق ستوكهولم.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة، التي تشكل تهديدا وشيكا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واستمرار دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب والوصول لحل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية.