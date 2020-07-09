لطلاب الشعبة الأدبية.. المراجعة النهائية في مادة الجغرافيا

يستعد طلاب الثانوية العامة من الشعبة الأدبية، لأداء مادة الجغرافيا ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، وذلك يوم الأحد الموافق 12 يوليو المقبل.

ويلجأ طلاب الثانوية العامة، إلى البحث عن المراجعات ونماذج الامتحانات، والتي تساعدهم بشكل كبير على مراجعة المناهج قبل دخول الامتحانات.

وتقدم "الوطن"، المراجعة النهائية في الجغرافيا، وأعدها أستاذ الجغرافيا لبيب، وللاطلاع عليها من هنـــا.

يذكر أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد قبل بدء الامتحانات، اكتمال استعدادات الوزارة، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات المعنية، لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة، موجها الشكر لكل الوزارات المعنية والمحافظات التي قدمت كل أنواع الدعم والمساندة، لإجراء الامتحانات لأبنائنا الطلاب على الوجه الأمثل.