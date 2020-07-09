العلمين وسيوة تكثفان أعمال التعقيم لمواجهة كورونا

كثفت مراكز ومدن مطروح الثمانية جهودها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال استمرار أعمال النظافة ورفع القمامة و الرش وتطهير الشوارع والأرصفة والمنشآت العامة والحكومية.

وقال اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، إن فرق الطوارىء بمجلس مدينة سيوة نفذت، صباح اليوم الخميس، حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة فى 4 مناطق سكنية، فيما كثفت فرق النظافة أعمالها في 5 مناطق أخرى.

ونفذ مجلس مدينة العلمين أعمال الرش لبعض الشوارع والمنشآت العامة والحكومية، باستخدام سيارات المياه الفنطاس، وذلك تمهيدًا لاستئناف الحركة السياحية بالساحل الشمالي.