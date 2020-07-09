غلق 4 محلات تجارية ومطعم لمخالفتهم إجراءات مكافحة كورونا في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولى حسن محمد، أمس الأربعاء، حملة موسعة على الكافتيريات والمقاهي والمطاعم للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منها التأكد من عدم تعدى نسبة الأشغال 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة، وكذلك الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وعدم تقديم الشيشة فضلاً عن ارتداء الكمامة ومهمات الوقاية وتوفير أدوات ورقية تستخدم لمرة واحدة، وكذلك غلق المنشأة فى تمام العاشرة مساء.

واستهدفت الحملة قريتي البساتين والركابية مركز كفر البطيخ وأسفرت عن إغلاق وتشميع 2 محل تجاري ومطعم بقرية البساتين و2 محل تجاري بقرية الركابية تحت إشراف ياقوت أحمد ورد نائب مركز ومدينة كفر البطيخ.