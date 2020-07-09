صور.. تحطم سيارة نتيجة انهيار بلكونة في المنصورة

تحطمت سيارة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر انهيار بلكونة عقار عليها دون خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بانهيار سور بلكونة بمنطقة شارع الجلاء، فتوجه المحاسب سعد بغدادي رئيس حي غرب المنصورة، لمكان الواقعة بحضور محمد محمود عبداللطيف نائب رئيس الحي، مسؤولي الإدارة الهندسية والأزمات والكوارث بحي غرب وقيادات من قسم شرطة أول المنصورة.

وتبين من المعاينة انهيار سور بلكونة عقار بمنطقة شارع نسيم من شارع الجلاء، دون أي خسائر في الأرواح، وأسفر الحادث عن تحطم بسيارة ملاكي كانت موجودة بمكان الواقعة.

ورفعت رئاسة حي غرب المنصورة الآثار الناجمة عن انهيار السور، وفتح الشارع للمارة، وفرض كوردون أمني في محيط العقار.

وأكدت رئاسة الحي عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة من قبل قسم شرطة أول المنصورة.