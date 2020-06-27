حركة تنقلات بين مديري ديوان حي غرب المنصورة

أصدر المحاسب سعد بغدادي رئيس حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية اليوم، حركة تنقلات بين مديري الإدارات بداخل ديوان عام الحي، في إطار توجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية، وكذلك التدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.

جاء ذلك وفقا للمذكرة المعروضة من محمد الدسوقي سكرتير عام حي غرب، وشملت الحركة تكليف علاء المدني مدير الشؤون الإدارية للقيام بعمل مدير الشؤون المالية والإدارية، وتكليف إبراهيم أبو النيل للقيام بعمل مدير التفتيش المالي والإداري والمتابعة الإدارية.

وتضمنت الحركة تكليف أحمد عبادة خليل للقيام بعمل مدير المتابعة الميدانية، طاهر نصار للقيام بعمل مدير المخازن، وميرفت حسين وكيلا" لإدارة المخازن .

وتكليف ماهر حمادة للقيام بعمل مدير التنمية الاقتصادية والاستثمار، وأحمد عثمان الجنايني للقيام بعمل وكيل إدارة الشؤون القانونية، وتكليف محمد الغضبان للقيام بعمل مدير إدارة النظافة، وأحمد طه للقيام بعمل مدير الحملة الميكانيكية.

ووجه المحاسب سعد بغدادي، شكره لجهود كافة أعضاء الجهاز التنفيذي الذين عملوا خلال المرحلة السابقة وترحيبه بالأعضاء الجدد، موجهًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل معًا كفريق واحد.

وأكد بغدادي، بأن حركة التنقلات تهدف لضخ دماء جديدة من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجهًا بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها .